Конфликт из-за курятника привел к тройному убийству в семье депутата из Таганрога

Курятник, возле которого нашли тело одной из жертв тройного убийства в семье депутата из Таганрога Оксаны Гончаровой, уже давно был яблоком раздора между родственниками, рассказала «АиФ» жена старшего сына расстрелянной пожилой пары.

Трагедия произошла на прошлой неделе — 9 июля. В частном доме были убиты 64-летний Юрий Гончаров, его 60-летняя жена Наталья и 86-летняя теща. По версии следствия, вооруженный охотничьим ружьем мужчина зарезал и расстрелял жертв, а затем поджег здание. Подозреваемым оказался их 44-летний зять Евгений Утесов, а соучастником — его отец Леонид, которого вскоре нашли мертвым.

Собеседница издания рассказала, что сестра ее мужа Оксана вышла замуж за Евгения. Он построил дом рядом с участком, на котором жили его тесть и теща. У пары родилось трое детей, но брак не сложился и закончился разводом. Однако, по ее словам, мужчина не захотел делить активы и выделять доли детям, что спровоцировало конфликт между родственниками. Зять и тесть начали подавать друг на друга судебные иски.

«Евгений подавал жалобы из-за курятника, который ему мешал. Он пытался запретить своему бывшему тестю, Гончарову-старшему, заниматься птицеводством и требовал снести его птичник как незаконную постройку», — говорится в статье.

Шестого июля, всего за три дня до трагедии, суд частично удовлетворил иск бывшей жены об отмене дарственной на дом, которую Евгений ранее оформил на отца, Леонида. По мнению близких, это спровоцировало подозреваемых на то, чтобы совершить преступление.

Следователям предстоит до конца установить детали этого запутанного дела.