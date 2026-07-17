Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело переживала уход из жизни любимого мужа, рассказала «КП» знакомая семьи.

Супруга телеведущего умерла 12 июля, пережив знаменитого супруга всего на восемь месяцев. Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от рецидива онкологического заболевания.

«Когда он ушел, наверное просто человек не смог жить без своей второй половины», — рассказала собеседница газеты.

По ее словам, Элеонора всю жизнь спасала супруга. Именно она настояла на том, чтобы двадцать лет назад он прошел полное обследование, благодаря которому и у него диагностировали онкологию. Благодаря своевременному лечению артист смог побороть недуг. Жена всегда была рядом с ним и помогла пережить сложнейший период в жизни.

В последний раз Элеонору видели на публике во время похорон мужа, где она с огромным трудом и едва сдерживая рыдания, произнесла прощальные слова.

Журналисты выяснили, что Николаеву похоронили рядом с супругом на Троекуровском кладбище. Организацией церемонии прощания с ней занимались семьи племянников.