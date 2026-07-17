Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75 раз пересек российскую границу, при этом во многих поездках его сопровождали необычные спутники, пишет «АиФ».

Выяснилось, что предприниматель трижды посещал Турцию и Вьетнам вместе с 58-летней сотрудницей прокуратуры из ЗАТО Красноярского края и ее 30-летней дочерью, у которой, как ни странно, отчество Сергеевна.

«В те же самые Вьетнам и Таиланд три раза Усольцев летал с 63-летней судьей Красноярского краевого суда», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Сергей семь раз посещал Турцию, сопровождая 31-летнего предпринимателя из Бухары Масрура Ш., и шесть раз посещал эту же страну вместе с 30-летним гражданином Монголии Энхбаяром Ц.

Кроме того, Сергей неоднократно бывал в Китае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане, путешествуя с различными спутниками.

Вместе с тем он неоднократно отправлялся в зарубежные поездки вместе с 73-летней доценткой кафедры Сибирского Федерального университета, с которой, помимо научной деятельности, был связан бизнесом, и 71-летней физиотерапевтом ФИЦ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

В то же время с супругой Ириной Сергей летал четыре раза — в Узбекистан и Таиланд.

Журналисты считают, что имена тех, кто путешествовал вместе с бизнесменом, могут открыть завесу тайны над этой загадочной историей.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.