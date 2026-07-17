90 лет назад родился океанолог Курилов, совершивший удивительный побег из СССР

Ровно 90 лет назад, 17 июля 1936 года, родился океанолог Станислав Курилов, совершивший удивительный побег из Советского Союза, напомнила «Газета.ру».

Ученый решился на отчаянный шаг не из-за желания жить на Западе или антисоветских взглядов, а из-за обиды. Дело в том, что его не выпускали за границу как потенциального невозвращенца. Власти считали его ненадежным, как как его сестра вышла замуж за гражданина Индии и проживала в Канаде.

Курилов незадолго до побега уже несколько лет трудился в филиале Института океанологии АН СССР в Ленинграде, а также работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке.

«Но его манила заграница и теплые океаны. Статус невыездного губил развитие карьеры по выбранному им направлению», — отметили авторы статьи.

Ученый имел хорошую физическую форму и разработал план побега. Для этого он выбрал удачный момент: он приобрел круизный тур «Из зимы в лето» и сел на лайнер «Советский Союз», который должен был покатать туристов из Владивостока к экватору и обратно без захода в порты.

13 декабря 1974 года 38-летний Курилов воплотил в жизнь свою задумку: в темное время суток он прыгнул с кормы с высоты свыше 12 метров и едва не попал под винты теплохода. Однако он остался невредимым, так как надел ласты, маску и трубку и выплыл из опасной зоны.

Беглец с детства был отличным пловцом, и еще в раннем детстве переплывал Иртыш. Он сделал ставку именно на это и не прогадал — мужчине удалось в течение трех суток без остановки проплыть по Тихому океану около 100 километров и достичь острова Сиаргао, расположенного на юге Филиппинского архипелага. Его сразу же задержали местные правоохранители за нарушение границы. Он провел в этой стране полгода, пока власти думали, что с ним делать, а затем уехал к сестре в Канаду.

Там Курилов сначала подрабатывал в пиццерии, а затем устроился в фирму, которая занималась морскими исследованиями у Гавайских островов. После десяти лет жизни в Северной Америке ученый перебрался в Израиль. Там он трагически погиб 29 января 1998 года. Во время водолазных работ на Тивериадском озере мужчина лет оказался в ловушке — на дне он запутался в рыболовных сетях. Когда запас воздуха в баллоне иссяк, водолаз погиб от удушья. Согласно одной из версий, океанолог старался освободить попавшего в западню напарника.

В СССР Курилова после побега заочно приговорили к десяти годам тюрьмы за измену Родине.