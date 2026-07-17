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Новости России

90 лет назад родился океанолог Курилов, совершивший удивительный побег из СССР

Никита Рязанцев
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Ровно 90 лет назад, 17 июля 1936 года, родился океанолог Станислав Курилов, совершивший удивительный побег из Советского Союза, напомнила «Газета.ру».

Ученый решился на отчаянный шаг не из-за желания жить на Западе или антисоветских взглядов, а из-за обиды. Дело в том, что его не выпускали за границу как потенциального невозвращенца. Власти считали его ненадежным, как как его сестра вышла замуж за гражданина Индии и проживала в Канаде.

Курилов незадолго до побега уже несколько лет трудился в филиале Института океанологии АН СССР в Ленинграде, а также работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке.

«Но его манила заграница и теплые океаны. Статус невыездного губил развитие карьеры по выбранному им направлению», — отметили авторы статьи.

Ученый имел хорошую физическую форму и разработал план побега. Для этого он выбрал удачный момент: он приобрел круизный тур «Из зимы в лето» и сел на лайнер «Советский Союз», который должен был покатать туристов из Владивостока к экватору и обратно без захода в порты.

13 декабря 1974 года 38-летний Курилов воплотил в жизнь свою задумку: в темное время суток он прыгнул с кормы с высоты свыше 12 метров и едва не попал под винты теплохода. Однако он остался невредимым, так как надел ласты, маску и трубку и выплыл из опасной зоны.

Беглец с детства был отличным пловцом, и еще в раннем детстве переплывал Иртыш. Он сделал ставку именно на это и не прогадал — мужчине удалось в течение трех суток без остановки проплыть по Тихому океану около 100 километров и достичь острова Сиаргао, расположенного на юге Филиппинского архипелага. Его сразу же задержали местные правоохранители за нарушение границы. Он провел в этой стране полгода, пока власти думали, что с ним делать, а затем уехал к сестре в Канаду.

Там Курилов сначала подрабатывал в пиццерии, а затем устроился в фирму, которая занималась морскими исследованиями у Гавайских островов. После десяти лет жизни в Северной Америке ученый перебрался в Израиль. Там он трагически погиб 29 января 1998 года. Во время водолазных работ на Тивериадском озере мужчина лет оказался в ловушке — на дне он запутался в рыболовных сетях. Когда запас воздуха в баллоне иссяк, водолаз погиб от удушья. Согласно одной из версий, океанолог старался освободить попавшего в западню напарника.

В СССР Курилова после побега заочно приговорили к десяти годам тюрьмы за измену Родине.

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