В Скопинском районе вынесен приговор мужчине, похитившему машину сожительницы за 2 млн рублей

Скопинский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Как установил суд, весной 2021 года потерпевшая приобрела в кредит автомобиль Mazda стоимостью свыше 2 млн рублей. В силу доверительных отношений женщина передала ключи и документы на машину своему сожителю.

Спустя несколько месяцев, после бытовой ссоры, мужчина без ведома владелицы забрал автомобиль и уехал в другой город. Стремясь полностью исключить возможность возврата имущества и уклониться от выплаты многомиллионного кредита, он изготовил фиктивный договор купли-продажи, на основании которого зарегистрировал право собственности на машину на себя.

По приговору суда, мужчина мужчина получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.