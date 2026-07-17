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Транспорт и дороги

В Рязани по иску прокуратуры приведут в порядок дорогу для ребёнка-инвалида

Алексей Самохин
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Прокуратура Советского района Рязани через суд добилась приведения дорожной инфраструктуры на улице Быстрецкой в соответствие с требованиями законодательства. По иску районного прокурора суд обязал Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани устранить выявленные нарушения.

Как установила прокурорская проверка, на пешеходном переходе и тротуаре участка отсутствовали специальные съезды с понижением бордюрного камня, а асфальтовое покрытие имело многочисленные выбоины и повреждения.

Особое значение имеет то, что именно этот участок дороги является маршрутом, по которому несовершеннолетний ребёнок-инвалид, передвигающийся на коляске, добирается от дома до общеобразовательной школы. Существовавшие препятствия делали его передвижение опасным и практически невозможным без посторонней помощи, что нарушало право ребёнка на беспрепятственный доступ к учреждению образования.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Контроль за фактическим исполнением судебного решения возложен на прокурора района.

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