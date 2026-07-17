Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Телеканал «Россия» покажет исторический сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым в главной роли

Алексей Самохин
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Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Okko этой осенью выпустят историческую приключенческую драму «Арсеньев» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал расскажет о жизни известного исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева, роль которого исполнил народный артист России Евгений Миронов. Премьеру проекта приурочили к юбилею артиста.

Имя Владимира Арсеньева большинству знакомо прежде всего по его книгам «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в которых он описывал свои экспедиции и делился уникальными наблюдениями о природе и народах Дальнего Востока. Однако создатели сериала решили показать и другую сторону его личности — человека долга и огромной ответственности, служившего стране в один из самых непростых периодов её истории.

Авторы проекта выбрали для сериала приключенческий жанр, учитывая, сколько испытаний, открытий и значимых встреч выпало на долю Арсеньева. Действие охватывает 26 лет его жизни — от драматических событий царской эпохи до испытаний советского периода. За эти годы исследователь совершил ряд географических открытий, провёл важные этнографические исследования и рассказал в своих книгах о жизни коренных народов Приморья: нанайцев, удэгейцев и орочей.

Сюжет начинается в 1905 году: капитан Арсеньев, возглавляющий охотничью команду, совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и научную работу. На фоне служебных интриг и сложных отношений в семье герой постепенно становится заметной фигурой не только в армии, но и в общественной жизни всего региона, а исторические потрясения меняют его дальнейшую судьбу.

Съёмки сериала стартовали 26 октября 2023 года на мысе Тобизина во Владивостоке, а завершились 27 декабря 2024 года в кинопарке «Москино» — специально для проекта там построили масштабную декорацию «Дальневосточный город» с историческими объектами Владивостока начала XX века: морским портом, кварталом Миллионка, пожарной каланчой, домом губернатора и другими постройками. В съёмках приняли участие более 100 актёров, для которых подготовили свыше 200 исторических костюмов.

Евгений Миронов не только исполнил главную роль, но и выступил художественным руководителем проекта, а также стал соавтором сценария. 

Режиссёром-постановщиком сериала стал Дмитрий Киселёв, оператором-постановщиком — Владимир Башта, автором сценария — Илья Тилькин при участии Миронова и Киселёва. Продюсерами проекта выступили Александр Новин и Вадим Соколовский.

В сериале также снялись Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев и другие актёры.

Премьера сериала «Арсеньев» состоится этой осенью на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko.

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