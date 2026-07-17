Нейрохирурги БСМП в Рязани впервые в регионе освоили аутоневральную пластику

Врачи Рязанской БСМП впервые в регионе начали выполнять операции по аутоневральной пластике. Благодаря новой методике пациенты с тяжелыми повреждениями периферических нервов получают шанс вернуть подвижность без поездки в федеральные медицинские центры. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Одним из первых пациентов стал мужчина, который после тяжелой травмы практически перестал нормально ходить. Его мучили сильная боль, онемение и слабость в левой стопе. Обследование показало повреждение большеберцового и малоберцового нервов с развитием пареза.

Раньше подобные травмы нередко приводили к стойкой утрате функций конечности. Теперь восстановить нерв помогает аутоневральная пластика.

Методику применяют в случаях, когда соединить поврежденный нерв обычным способом невозможно из-за слишком большого расстояния между его концами. Тогда хирурги берут небольшой фрагмент икроножного нерва самого пациента и используют его как своеобразный «мост». По нему постепенно прорастают нервные волокна, что позволяет восстановить работу поврежденного участка.

Именно такую операцию выполнили рязанские нейрохирурги. Вмешательство прошло успешно, пациенту удалось вернуть возможность двигаться.

Заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Сергей Бербенев отметил, что большое значение имеет точная диагностика. Определить характер повреждения и выбрать оптимальную тактику лечения помогают специалисты отделения функциональной и ультразвуковой диагностики. По его словам, результаты обследований практически полностью подтверждаются во время операций.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, раньше аутоневральную пластику выполняли только в федеральных клиниках. Теперь высокотехнологичная помощь стала доступна и в Рязани. На сегодняшний день специалисты БСМП уже провели восемь таких операций, помогая пациентам восстановить утраченные функции и вернуться к привычной жизни.