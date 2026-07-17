Карен Шахназаров назвал простой шаг России в противостоянии с Западом

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не ожидает улучшения отношений между Россией и США, поскольку американская политика определяется интересами правящих элит. Об этом он сказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Шахназаров отметил, что действия президента США Дональда Трампа нельзя считать хаотичными. По его мнению, они последовательно отражают интересы той социальной группы, к которой принадлежит сам американский лидер. Именно поэтому, считает режиссер, он не рассчитывал на достижение каких-либо значимых договоренностей после переговоров, «духа Анкориджа». По его словам, подобный сценарий был предсказуем с учетом исторического опыта отношений России и Запада.

Шахназаров также заявил, что России необходимо трезво оценивать возможности своих оппонентов и отказаться от излишнего оптимизма. По его мнению, противостояние с Западом требует реалистичного взгляда на ситуацию.

Отдельно режиссер высказался о возможной передаче Украине ядерного оружия. Он предположил, что в случае такого развития событий Россия могла бы рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и официально заявить о готовности передавать такие вооружения другим государствам. По мнению Шахназарова, сама перспектива подобных шагов могла бы стать серьезным фактором сдерживания.

Кроме того, режиссер раскритиковал российскую внешнюю политику, заявив, что Москва слишком часто действует осторожно и рассчитывает сохранить диалог с Вашингтоном. Он также призвал к более жесткому реагированию на действия западных стран и отметил, что у России остаются возможности для ответа без применения ядерного оружия.