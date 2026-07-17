Пользователи массово гробят смартфоны из-за вредного совета в соцсетях

На фоне аномальной жары жители Великобритании начали массово повреждать смартфоны и другие гаджеты, пытаясь охладить перегревшиеся устройства в холодильниках. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, в соцсетях набирают популярность советы помещать нагревшиеся электронные устройства в холодильник или даже морозильную камеру. Однако, как рассказал британским СМИ владелец ремонтной мастерской Джейми Фарнелл, такая практика нередко приводит к поломкам техники из-за образования конденсата внутри корпуса. По его словам, был случай, когда клиент принёс в мастерскую iPad со вздувшимся аккумулятором, который впоследствии взорвался.

Как поясняет издание TechSpot, при резком охлаждении нагретого устройства температура внутри его корпуса опускается ниже точки росы, из-за чего влага начинает конденсироваться на поверхности, в разъёмах, динамиках и на внутренних компонентах. При возвращении гаджета в тёплое помещение этот процесс продолжается, что повышает риск коррозии и короткого замыкания. Кроме того, резкий перепад температур способен повредить дисплей, стекло, уплотнители, клеевые соединения и аккумулятор устройства.

Издание также провело параллель с распространённым мифом о сушке намокших гаджетов в рисе: по мнению экспертов, этот способ не обеспечивает эффективного удаления влаги из внутренних частей корпуса и, более того, может привести к попаданию рисовой пыли в разъёмы и динамики устройства.

В компаниях Apple и Samsung рекомендуют охлаждать перегревшиеся гаджеты естественным способом, помещая их в прохладное затенённое место, а не в холодильник или морозильную камеру.