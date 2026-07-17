В Рязани на Московском шоссе временно закроют движение из-за ремонтных работ

В связи с проведением дорожно-строительных работ на участке Московского шоссе — от дома 10, корпус 5, до пересечения с Михайловским шоссе — движение транспорта будет полностью закрыто в ночное время: с 22:00 19 июля до 06:00 20 июля и с 22:00 20 июля до 06:00 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Кроме того, на участке от дома 10, корпус 5, до пересечения с улицей Вокзальной с 08:00 20 июля до 22:00 31 августа будет ограничено движение с закрытием правых полос в каждом направлении, а также отключена контактная сеть троллейбусов.

На время проведения работ на участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а сами места ремонта будут ограждены.