Эксперт рассказал, кому с 1 августа увеличат страховую пенсию

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. Повышение выплат коснется граждан, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в течение 2025 года.

Как сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, перерасчет произведут автоматически. Подавать заявление или обращаться в отделение Соцфонда пенсионерам не потребуется.

По словам эксперта, право на перерасчет сохраняется независимо от того, продолжает ли человек работать в 2026 году или уже уволился. Главным условием остается наличие страховых взносов, уплаченных работодателем за прошлый год.

Размер прибавки определят на основании сведений, которые работодатели передают в Социальный фонд в составе обязательной отчетности. На основе этих данных специалисты рассчитывают количество пенсионных коэффициентов, заработанных пенсионером за 2025 год, после чего корректируют размер страховой пенсии.