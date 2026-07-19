После атаки беспилотников в Ставрополье началась детонация на промышленных объектах

В Ставропольском крае после ночной атаки беспилотников продолжаются пожары на промышленных объектах. Из-за возгораний происходит детонация огнеопасных материалов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, именно с этим связаны громкие звуки, которые слышны утром 19 июля в Ставрополе. При этом угрозы для жизни и здоровья жителей сейчас нет.

Из домов, расположенных рядом с промышленной зоной хутора Вязники, эвакуировали людей. Глава региона уточнил, что пожарные продолжают тушить возгорания.

Ранее власти сообщали, что после атаки БПЛА в окрестностях Ставрополя возникли три пожара. Два очага находятся в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа, еще один — на севере краевого центра у границы со Шпаковским округом.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня, на месте продолжают работать пожарные и другие экстренные службы.