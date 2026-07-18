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Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

Никита Рязанцев
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ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной Электростали беспилотники, начиненные поражающими элементами, чтобы нанести максимальный ущерб мирному населению, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин

Собеседник издания подчеркнул, что противник специально наполняет дроны шариками и шурупами.

«Это используется везде и очень давно. Основная цель таких ударов по жилым кварталам — деморализация мирного населения», — отметил Дандыкин.

Военный уточнил, что украинские военные задействуют широкий спектр БПЛА: от дальних аппаратов типа «Лютый» до более дешевых моделей радиусом до 800 километров, способных нести до двадцати килограммов взрывчатки или минометные мины.

Дандыкин добавил, что их, скорее всего, запускали из Черниговской области.

Материал по теме: Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Минувшей ночью противник атаковал склады Wildberries в Котовске и Электростали. В первом случае погибли 7 человек, 25 пострадали, а во втором — ранения получили 36 человек, есть погибший.

Логистическая компания временно сняла с продажи товары из атакованных центров.

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