Фото: скриншот программы "Ты не поверишь" на НТВ
Новости России

Вовк: вдова Николаева незадолго до смерти пережила инсульт

Никита Рязанцев
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Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора незадолго до смерти пережила инсульт, рассказала ТАСС телеведущая Ангелина Вовк.

Собеседница агентства пояснила, что 74-летней женщины не стало в больнице, где она лечилась в последнее время.

«У нее инсульт был 19 мая, и после него она не вышла. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось», — заявила Вовк.

В семье Николаевых также сообщили ТАСС, что причиной смерти Элеоноры стал гепатит C.

Материал по теме: Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Супруга телеведущего умерла 12 июля, пережив знаменитого супруга всего на восемь месяцев. Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от рецидива онкологического заболевания.

В последний раз Элеонору видели на публике во время похорон мужа, где она с огромным трудом и едва сдерживая рыдания, произнесла прощальные слова.

Журналисты выяснили, что Николаеву похоронили рядом с супругом на Троекуровском кладбище. Организацией церемонии прощания с ней занимались семьи племянников.

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