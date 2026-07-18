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Новости России

Собянин сообщил об отражении массированной атаки на Московский регион

Никита Рязанцев
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Российские военные отразили массированную атаку на Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Он рассказал, что со вчерашнего вечера в сторону Москвы и области летели более 370 дронов.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что 64 украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники противника атаковали логистический центр в Котовске. По последним данным, погибли семь человек.

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