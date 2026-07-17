Военкор Стешин рассказал о новой тактике российских ударов по Украине

В последние недели российские военные поменяли приоритетные цели ударов на Украине, при этом резко выросла эффективность атак с неба, заявил военкор «КП» Дмитрий Стешин.

Журналист привел в пример ситуацию, произошедшую в ночь на 6 июля, когда российская армия буквально раздергала украинское ПВО. Автор публикации отметил, что перегруженные комплексы Patriot запускали снаряды мимо, а все отечественные ракеты достигли целей. В итоге противнику не удалось сбить ни один из 30 боеприпасов.

Военкор считает, что это стало возможно благодаря новой тактике: ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала.

«Сотни дронов-приманок «Гербера» и «Пародия» летели на цели вместе с баллистическими ракетами и новыми реактивными «Геранями». Были и старые «Герани». Всем хватило», — пояснил Стешин.

Также он напомнил недальновидные заявления западных СМИ о том, что у России якобы закончатся баллистические ракеты еще в 2022 году, однако этого не произошло.

Стешин добавил, что военные стали чаще бить по украинским АЗС и портам, чтобы сорвать военные поставки. Еще одна цель ударов: предприятия по производству дронов.