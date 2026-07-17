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Новости России

Врач из Красноярского края попалась на лжи после истории о родах в самолете

Никита Рязанцев
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Доктор из Эвенкии в Красноярском крае Адэль Эралиева попалась на лжи после истории о родах в самолете, пишет Kras Mash.

Ранее в беседе с местными СМИ она заявила, что на рейсе Санкт‑Петербург — Красноярск пассажирка начала рожать. Врач утверждала, что благодаря ее помощи на свет появилась «королевская двойня» — разнополые близнецы. Также она отмечала, что одному из попутчиков стало плохо от увиденного.

В Минздраве же рассказали, что никаких родов на борту не было, а сама доктор вскоре призналась во лжи.

«Зачем Адэль Эралиева сочинила рассказ про свой подвиг, неизвестно. Сейчас ее телефон выключен, а отец сбросил звонок», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что этот случай произошел, когда врач летела в отпуск.

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