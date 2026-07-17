В Рязанской области детский лагерь «Сатурн» отметил свое семидесятилетие

17 июля в Рязанской области прошли торжества, приуроченные к 70-летию детского оздоровительного лагеря «Сатурн». Это учреждение, начавшее свою работу еще в 1956 году, сегодня ежегодно принимает на отдых более тысячи школьников и подростков.

Особое внимание на празднике уделили масштабным изменениям, произошедшим за последние годы. С 2019 года в лагере ведется активная модернизация: устаревшие деревянные постройки уступили место современным утепленным корпусам. Это нововведение позволило «Сатурну» перейти на круглогодичный режим работы. В настоящее время в юбилейной смене оздоровление проходят более 240 детей.

С важными датами коллектив поздравили заместитель министра образования региона Светлана Попова, депутат областной Думы Сергей Пупков, руководство Рязанского госуниверситета имени Есенина и завода «Красное знамя», а также ветераны лагеря. Гости подчеркнули, что «Сатурн» успешно сочетает верность старым добрым традициям с инновационным подходом.

Программа отдыха в лагере крайне насыщена: работают свыше 20 кружков и секций, включая робототехнику и альпинизм. Ежедневно для детей организуют мастер-классы, спортивные баталии, интеллектуальные квизы и творческие конкурсы, а каждая смена имеет свою уникальную тематику.

Завершилось мероприятие праздничным концертом. Региональными наградами за профессионализм, преданность делу и вклад в детский отдых были отмечены лучшие вожатые и сотрудники лагеря.