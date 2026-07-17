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Погода

В Рязанской области 18 июля потеплеет до +26°С

Анастасия Мериакри
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18 июля в Рязанской области ожидается улучшение погодных условий: синоптики прогнозируют малооблачный день преимущественно без осадков. Ветер северного направления будет дуть умеренно, со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +6…+11°С, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +21…+26°С.

Несмотря на то, что новые опасные или неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, МЧС напоминает о сохранении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в большинстве районов.

Речь идет о рисках, связанных с последствиями недавних непогод. В ведомстве предупреждают о возможности обрыва линий электропередач и связи, повреждения кровель, а также падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, включая рекламные щиты.

Кроме того, спасатели обращают внимание на вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и возможных сбоев в работе коммунальных систем жизнеобеспечения. Жителям региона рекомендуют соблюдать бдительность на улицах и за рулем, а также обходить шаткие конструкции и старые деревья.

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