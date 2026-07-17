Кардиолог рассказал о причине смерти вдовы Юрия Николаева

12 июля 2026 года на 75-м году жизни скончалась Элеонора Николаева, супруга народного артиста России Юрия Николаева. Она пережила мужа, ушедшего из жизни в ноябре 2025 года, всего на восемь месяцев и была похоронена рядом с ним на Троекуровском кладбище. Официальная причина смерти не разглашается, однако в ряде СМИ появилась информация о том, что женщине ранее диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru разъяснил, что скрывается за этим сложным термином и насколько он опасен. По словам эксперта, данный диагноз означает хронический сбой в кровоснабжении мозговых тканей.

«Сам по себе это не тот диагноз, который приводит к летальному исходу. Это состояние ведет к медленному угасанию когнитивных способностей, интеллекта, бытовых навыков. Проблема длительная, она развивается постепенно и часто является сопутствующим диагнозом при большинстве болезней сердечно-сосудистой системы, особенно у пожилых людей», – пояснил доктор Кондрахин.

Специалист также прокомментировал версию о том, что тяжелый стресс от потери супруга мог стать фатальным фактором. Медик уверен, что ключевую роль здесь играет не эмоциональное состояние, а физиология.