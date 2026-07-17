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Новости России

Кардиолог рассказал о причине смерти вдовы Юрия Николаева

Анастасия Мериакри
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12 июля 2026 года на 75-м году жизни скончалась Элеонора Николаева, супруга народного артиста России Юрия Николаева. Она пережила мужа, ушедшего из жизни в ноябре 2025 года, всего на восемь месяцев и была похоронена рядом с ним на Троекуровском кладбище. Официальная причина смерти не разглашается, однако в ряде СМИ появилась информация о том, что женщине ранее диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru разъяснил, что скрывается за этим сложным термином и насколько он опасен. По словам эксперта, данный диагноз означает хронический сбой в кровоснабжении мозговых тканей.

«Сам по себе это не тот диагноз, который приводит к летальному исходу. Это состояние ведет к медленному угасанию когнитивных способностей, интеллекта, бытовых навыков. Проблема длительная, она развивается постепенно и часто является сопутствующим диагнозом при большинстве болезней сердечно-сосудистой системы, особенно у пожилых людей», – пояснил доктор Кондрахин.

Специалист также прокомментировал версию о том, что тяжелый стресс от потери супруга мог стать фатальным фактором. Медик уверен, что ключевую роль здесь играет не эмоциональное состояние, а физиология.

«Стресс здесь не является главным фактором. Нарушение мозгового кровообращения связано с атеросклерозом и нарушением сердечной функции. Более того, при такой патологии человек может даже не до конца осознавать тяжесть утраты, потому что появляется некоторая забывчивость. Однако нарушение циркуляции крови рано или поздно может привести к инсульту. Вот в чем главная опасность», – резюмировал врач.

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