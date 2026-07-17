В Рязани мошенники вымогают данные под видом выдачи премий от администрации

Жители Рязани столкнулись с учащением случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками мэрии и сообщают гражданам, что те якобы имеют право на получение государственной медали или единовременной денежной выплаты.

Главная цель аферистов — под предлогом оформления этих «бонусов» выманить у доверчивых собеседников персональные данные документов или реквизиты банковских карт. Впоследствии эта информация используется для хищения денежных средств.

Представители городской администрации настоятельно рекомендуют жителям не вступать в диалог с неизвестными звонящими. Чтобы проверить информацию о положенных льготах или выплатах, необходимо обращаться исключительно в официальные инстанции: Министерство труда и социальной защиты Рязанской области или в управление дополнительных мер социальной поддержки и помощи при администрации города.

В случае, если гражданин уже передал мошенникам свои данные или деньги, следует незамедлительно заблокировать карты и обратиться с заявлением в полицию. Власти также призывают рязанцев провести профилактические беседы с пожилыми родственниками, чтобы уберечь их от попадания в ловушки телефонных аферистов.