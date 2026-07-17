Фото: кадр из фильма «Один дома», режиссер Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз
Новости мира

Умерла актриса из «Один дома 2» и первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Известная ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой представительницей своей страны, удостоенной премии Американской киноакадемии, ушла из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщил телеканал RTE, сославшись на заявление агента актрисы Фила Белфилда.

Представитель артистки выразил глубокие соболезнования, назвав Фрикер уникальным человеком и огромной потерей для мирового кинематографа. По его словам, работать с ней было большой честью, а ее память навсегда останется в сердцах миллионов зрителей.

Широкую международную известность Бренда Фрикер получила в 1989 году после выхода драмы «Моя левая нога». За блестящее исполнение роли матери главного героя она завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В своей знаменитой благодарственной речи со сцены актриса посвятила эту награду всему ирландскому народу.

За свою долгую карьеру Фрикер снялась почти в 80 кинопроектах. Для многих зрителей по всему миру она навсегда запомнилась по трогательной эпизодической роли бездомной женщины, кормящей голубей в Центральном парке, в культовой семейной комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
На 79-м году жизни скончалась вдова Александра Маслякова и режиссер КВН Светлана Маслякова

Популярные материалы

Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Общество

Массовое отключение электричества произошло в Рязани вечером 16 июля

Вечером 16 июля жители Рязани столкнулись с перебоями в электроснабжении. Из-за технологического нарушения на сетях произошло два последовательных отключения потребителей, затронувших как центральные улицы, так и спальные районы.
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Акценты

Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75...
Новости России

Певица Маша Распутина заявила, что отказалась от «позорной» пенсии

Популярная российская певица Маша Распутина заявила в беседе с...
Темы
Новости России

На 79-м году жизни скончалась вдова Александра Маслякова и режиссер КВН Светлана Маслякова

Светлана Маслякова была неотъемлемой частью истории КВН. Свой путь в проекте она начала еще в 1966 году в качестве ассистента, а со временем стала главным режиссером передачи.
Новости России

Эксперт предупредила россиян о росте цен на «вторичку»

По словам эксперта, ключевым драйвером грядущих изменений станет снижение ключевой ставки Центрального банка. Это сделает ипотечные кредиты более доступными для населения.
Погода

В Рязанской области 18 июля потеплеет до +26°С

18 июля в Рязанской области ожидается улучшение погодных условий: синоптики прогнозируют малооблачный день преимущественно без осадков.
Новости России

Кардиолог рассказал о причине смерти вдовы Юрия Николаева

12 июля 2026 года на 75-м году жизни скончалась Элеонора Николаева, супруга народного артиста России Юрия Николаева.
Общество

Рязанцы выбирают активный туризм и северные экспедиции

Вместо традиционного пляжного отдыха жители Рязанской области все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации.
Происшествия

Суд в Рязани продлил арест директору издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову

17 июля 2026 года Рязанский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения Михаилу Комарову, директору сетевого издания «Своя колокольня».
Новости России

Вдова народного артиста России Юрия Николаева скончалась спустя 8 месяцев после его смерти

12 июля 2026 года ушла из жизни Элеонора Николаева, супруга известного телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева. Ей было 74 года.
Новости России

Солист группы «Тараканы» Спирин* объявил аукцион по продаже паспорта гражданина России

Солисту панк-группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*, признанному в России иностранным агентом, может грозить суровое уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье