Умерла актриса из «Один дома 2» и первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

Известная ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой представительницей своей страны, удостоенной премии Американской киноакадемии, ушла из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщил телеканал RTE, сославшись на заявление агента актрисы Фила Белфилда.

Представитель артистки выразил глубокие соболезнования, назвав Фрикер уникальным человеком и огромной потерей для мирового кинематографа. По его словам, работать с ней было большой честью, а ее память навсегда останется в сердцах миллионов зрителей.

Широкую международную известность Бренда Фрикер получила в 1989 году после выхода драмы «Моя левая нога». За блестящее исполнение роли матери главного героя она завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В своей знаменитой благодарственной речи со сцены актриса посвятила эту награду всему ирландскому народу.

За свою долгую карьеру Фрикер снялась почти в 80 кинопроектах. Для многих зрителей по всему миру она навсегда запомнилась по трогательной эпизодической роли бездомной женщины, кормящей голубей в Центральном парке, в культовой семейной комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992).