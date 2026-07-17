На 79-м году жизни скончалась вдова Александра Маслякова и режиссер КВН Светлана Маслякова

Официальный канал «Клуба веселых и находчивых» подтвердил печальную новость о кончине Светланы Анатольевны Масляковой. Супруге легендарного создателя и многолетнего ведущего телеигры было 78 лет.

Светлана Маслякова была неотъемлемой частью истории КВН. Свой путь в проекте она начала еще в 1966 году в качестве ассистента, а со временем стала главным режиссером передачи. За более чем 50 лет работы у пульта управления она стала настоящим новатором, ломая профессиональные стереотипы и выступая наставником для множества поколений игроков.

В 1971 году Светлана Анатольевна вышла замуж за Александра Васильевича Маслякова. Их творческий и семейный союз продлился более полувека. В настоящее время дело родителей продолжает их сын Александр, который возглавляет творческое объединение «АМиК».

Точная причина смерти пока не разглашается. Напомним, что основатель КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования семье в связи с этой невосполнимой утратой.