Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Полиция Рязани депортировала двух иностранцев за нарушение российских законов

Анастасия Мериакри
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Сотрудники управления МВД России по Рязанской области совместно с судебными приставами организовали и провели процедуру выдворения за пределы страны двух иностранных граждан, грубо нарушавших законодательство РФ.

Оба фигуранта предварительно содержались в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД.

Первым на родину был отправлен гражданин одного из закавказских государств. Ранее он отбывал наказание в исправительной колонии за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, что привело к тяжким последствиям. После освобождения в отношении него было принято решение о нежелательности его дальнейшего пребывания в России.

Вторым депортированным стал гражданин страны Центральной Азии, которого правоохранители задержали за грубые нарушения миграционного законодательства.

Сопровождение нарушителей до международного аэропорта в Москве осуществляли сотрудники полиции и службы судебных приставов. Билеты на вылет были приобретены за счет самих депортируемых. В качестве дополнительной меры наказания обоим гражданам установлен запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком от 5 до 10 лет.

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