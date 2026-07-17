Стала известна причина смерти Светланы Масляковой

Стала известна причина кончины Светланы Анатольевны Масляковой, режиссера телеигры «КВН» и супруги его создателя Александра Маслякова. Она ушла из жизни на 79-м году жизни.

В комментарии изданию aif.ru продюсер Сергей Дворцов опроверг появившиеся ранее домыслы о тяжелой болезни. По его словам, смерть наступила в результате естественных возрастных изменений.

«Причина смерти — это, скорее всего, пожилой возраст. Это не онкология. Тут именно возрастные причины, остановка сердца», — пояснил Дворцов.

Светлана Маслякова посвятила телевидению всю свою жизнь. Свой профессиональный путь она начала в девятнадцатилетнем возрасте в качестве ассистента режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. В 1966 году она пришла в команду «КВН», где со временем заняла пост главного режиссера программы.

В 1971 году она сочеталась браком с Александром Васильевичем Масляковым. Их творческий и семейный союз продлился более полувека, став одним из самых крепких в истории отечественного телевидения.