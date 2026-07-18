Рязань стала на два дня столицей ТОСовского движения

17-18 июля в Рязани проходит форум ТОС ЦФО Общероссийской Ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ. Форум собрал делегатов 22 регионов от Калининграда до Владивостока.

Участники стали представители органов государственной власти и МСУ, эксперты федерального уровня, члены Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, ветераны СВО, региональные Ассоциации ТОС, депутаты, активисты ТОС, почётные гости. Форум проходит под эгидой Губернатора и Правительства Рязанской области, Совета муниципальных образований Рязанской области. Одним из главных спикеров Форума стал руководитель Общероссийской Ассамблеи ТОС, депутат ГД ФС РФ, член Совета при Президенте РФ по МСУ Виктор Кидяев.

В рамках пленарной части Форума участников поприветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. Федеральный инспектор в Рязанской области аппарата Полпреда Президента РФ в ЦФО Валерий Савин озвучил приветственный адрес от Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО И. О. Щеголева. С видеоприветствием к участникам Форума обратился председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ Андрей Шевченко.

В работе Форума принимает участие исполнительный директор ВАРМСУ Андрей Малхасян, представители депутатского корпуса Рязанской областной Думы, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации г. Рязани Борис Ясинский, главы муниципальных округов, руководители ресурсных центров области, актив областной Ассоциации органов ТОС.

ТОСы Рязанской области за последние годы неоднократно становились лучшими в стране. 2024 – Ассоциация ТОС области лучшая в РФ, 2025 – Рязанская область стала лучшим регионом по работе с ТОС. Перед форумом проходит выставка ТОС, где основное внимание уделяется участию в поддержке СВО, сборе гуманитарного груза. Также активисты ТОС Рязанской области показывают результаты своих общественных проектов – праздники дворов посёлка Строитель, детские кружки в приемной ТОС Михайловского шоссе, реализацию местных инициатив и многое другое.

Молодой председатель ТОС Данила Костычев рассказывает, как его подъезд на ул. Костычева стал одним из лучших новогодних подъездов России, а ТОС «Приокский-3» совместно с ТОС «Поляна» Путятинского округа представляют уникальную цветочную выставку и фотозону.

18 июля состоится посещение делегациями других регионов рязанского «ДОМА ТОС». Рязанская область выбрана площадкой проведения статусного форума по результатам большой совместной работы активистов, органов власти и депутатов.