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Армия и СВО

Опасность беспилотного налёта ВСУ на Рязанскую область сохраняется

Валерия Мединская
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Опасность налёта беспилотников ВСУ на Рязанскую область сохраняется в субботу, 18 июля. Сведения о продлении беспилотной опасности распространила утром РСЧС.

Предупреждение о возможном налёте украинских БПЛА для Рязанской области было объявлено в пятницу, 17 июля, в 16:30. С этого момента опасность продлевали 8 раз.

Ранее стало известно, что ночью беспилотники ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в соседней Тамбовской области. Установлена гибель семи человек. Кроме того, БПЛА атаковали логистический центр в Электростали Московской области. Там 24 человека получили ранения.

На складе в Тамбовской области пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали продолжают работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах оперативно проводилась эвакуация персонала.

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