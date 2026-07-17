В 2026 году Россия 80 лет могло бы исполниться экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Его прогнозы о будущем страны вновь оказались в центре всеобщего внимания, потому что многие из них уже начали сбываться с пугающей точностью. Согласно пророчествам этого политика, именно с 2026 года для нашей страны должен начаться период небывалого процветания и величия. И это заставляет многих людей по-новому взглянуть на его наследие и задуматься о том, что же на самом деле ждёт Россию и весь мир в ближайшие десятилетия.

2026 год по Жириновскому: «великое обнуление» и завершение СВО

Нынешний год Владимир Жириновский называл моментом «великого обнуления» и «точкой бифуркации». Эти понятия он вкладывал в свои выступления задолго до того, как они стали обсуждаться экспертами и политологами. Основатель ЛДПР был твёрдо убеждён в том, что именно в 2026 году специальная военная операция должна завершиться, и он рассматривал для этого несколько возможных сценариев. Наиболее вероятным он считал тот вариант, при котором вооружённый конфликт приведёт к расширению территории России. По его прогнозу, помимо Крыма, в состав нашей страны войдут Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области и земли исторической Новороссии. Это станет первым этапом возвращения русских земель.

Несмотря на все трудности и санкционное давление, Жириновский обещал, что 2026 год окажется для России позитивным и судьбоносным, потому что именно тогда должен запуститься полноценный механизм импортозамещения. Он, по замыслам политика, позволит стране опереться на собственные силы. Жириновский предрекал стабильные заработки на высоких технологиях и в сельском хозяйстве. Он также уверял, что Россия выйдет из всех ограничений обновлённой и значительно окрепшей, а её экономика перейдёт на качественно новый уровень развития.

Развал НАТО и новые центры силы

Говорил политик и о кардинальных сдвигах на мировой арене, и его предсказания касались не только России, но и всей глобальной системы международных отношений. По его словам, именно в 2026 году НАТО начнёт разваливаться из-за внутренних противоречий, которые накапливались в этом блоке десятилетиями.

Гегемония Соединённых Штатов уйдёт в прошлое, потому что американская экономика и политическая система окажутся неспособными удерживать прежнее влияние. На смену старому порядку придут новые центры силы, и главными из них станут Москва и Пекин, которые смогут предложить миру альтернативную модель развития.

2030 год по Жириновскому: стратегическое доминирование России

К 2030 году Россия, по словам лидера ЛДПР, должна выйти на совершенно новый уровень развития. Стране больше не придётся бороться за выживание, потому что начнётся долгожданный период стратегического доминирования, когда Россия сможет диктовать свои условия на международной арене, не оглядываясь на чужие интересы. К этому времени РФ обретёт полный суверенитет и «избавится от предателей» — именно так политик называл остаточное западное влияние внутри российских элит, которое многие годы мешало принятию самостоятельных решений.

Российская армия станет сильнейшей в мире, и это будет не просто декларация, а реальное положение дел, подкреплённое современными вооружениями и высоким боевым духом. Сама же страна превратится в самодостаточную сверхдержаву, которая сможет обеспечивать свои потребности без оглядки на внешних партнёров. И будет она зависеть от импорта критически важных товаров и технологий.

Союз, скреплённый необходимостью

Кроме того, Жириновский предсказывал, что именно к 2030 году Китай окончательно поймёт одну очень простую истину: выжить в противостоянии с коллективным Западом можно только в тесной связке с Москвой. Никакие другие союзы не смогут заменить этого стратегического партнёрства.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит», — неоднократно заявлял политик, подчёркивая, что Китай вынужден сближаться с Россией, но и нам неплохо иметь верного и сильного союзника на восточных границах.

2050 год: «Клуб пяти» и новый миропорядок

Самый светлый прогноз, как назвала его дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, касается середины нынешнего века и звучит почти как научная фантастика. Хотя Жириновский всегда утверждал, что это неизбежный результат исторического развития. К 2050 году, по мнению основателя ЛДПР, должен завершиться глобальный передел мира, и на смену нынешней системе придут совершенно новые правила игры. Образуется так называемый Клуб пяти, в который Москва войдёт как одна из главных мировых столиц наравне с Вашингтоном, Пекином, Дели и Брюсселем, и это будет означать окончательное оформление многополярного мира.

Установится новый миропорядок, но он будет совсем не таким, о котором мечтали глобалисты, потому что каждая из великих держав получит свою чётко очерченную зону влияния. Россия будет контролировать обширное пространство, которое включит в себя Среднюю Азию, Турцию, Иран и Афганистан. Это позволит нашей стране стать связующим звеном между Европой и Азией. Соединённые Штаты сосредоточатся на Южной Америке, Европа — на Африке, а Китай с Индией — на Юго-Восточной Азии. Такое разделение сфер ответственности должно привести к долгожданной стабильности.

Если верить пророчествам Владимира Жириновского, в 2026 году Россия завершит активную фазу противостояния, в 2030-м начнёт пожинать плоды абсолютного суверенитета, а к 2050-му официально станет одним из мировых центров принятия решений. Именно это будет означать окончательную победу нашей страны в долгой исторической борьбе.

Многие пророчества политика уже сбылись с удивительной точностью — от возвращения Крыма в состав России до предсказания президентства Барака Обамы и даты начала специальной военной операции, в которой он ошибся всего на два дня. Возможно, и эти прогнозы окажутся такими же точными. И тогда нас ждёт великое будущее.