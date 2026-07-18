На Дне посёлка в Сапожке подрались семьи, пострадавшего увезли в ОКБ

День посёлка Сапожок в Рязанской области, который отмечали 11 июля, омрачила драка. Как сообщает администрация Сапожковского округа, в потасовке есть пострадавший, его госпитализировали.

— Конфликтная ситуация, произошедшая между семьями сапожковцев 11 июля в День посёлка, находится под контролем. Виновный задержан, по данному вопросу взаимодействие с правоохранительными органами налажено, — отчитались чиновники.

Пострадавший в драке мужчина лежит в ОКБ под наблюдением врачей. Администрация округа находится на связи с его семьёй.