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Происшествия

На Дне посёлка в Сапожке подрались семьи, пострадавшего увезли в ОКБ

Валерия Мединская
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День посёлка Сапожок в Рязанской области, который отмечали 11 июля, омрачила драка. Как сообщает администрация Сапожковского округа, в потасовке есть пострадавший, его госпитализировали.

— Конфликтная ситуация, произошедшая между семьями сапожковцев 11 июля в День посёлка, находится под контролем. Виновный задержан, по данному вопросу взаимодействие с правоохранительными органами налажено, — отчитались чиновники.

Пострадавший в драке мужчина лежит в ОКБ под наблюдением врачей. Администрация округа находится на связи с его семьёй.

— Уважаемые сапожковцы, любую конфликтную ситуацию можно разрешить, не применяя физической силы. Сейчас для нас очень важна сплочённость и единство, только так мы сможем обеспечить надежный тыл нашим бойцам и быть уверенными в будущем всей нашей страны, — отметили в администрации.

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