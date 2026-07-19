Фото: freepik.com/
Транспорт и дороги

Названы адреса пяти камер, которые фиксируют непристёгнутый ремень в Рязанской области

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Официально опубликован список камер, которые фиксируют в Рязанской области непристёгнутый ремень. Сведения о них размещены в документе регионального Управления ГИБДД под названием  «О размещении информации о местах установки средств фотовидеофиксации».

Официально в регионе камеры на ремень стали работать с июня 2024 года. До этого – действовали в тестовом режиме. В актуальном документе указаны шесть камер:

  • Рязань, Московское шоссе, дома №№ 12, 12Б, 23 (направление в Москву);
  • Рязань, улица Ленина, дом № 28;
  • Спасский район, 225км+840м ФАД М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;
  • село Кораблино, 15 км + 655 м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово»;
  • Рязанский район, около Мушкатова, 529км+824м ФАД Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль.

Стоит отметить, что непристёгнутый ремень во время поездки – это не только нарушение ПДД, но и опасность для жизни, которой человек подвергает себя и своих близких. В 2025 году в России подняли штрафы за непристёгнутый ремень. Штраф для непристегнутого водителя теперь составляет 1500 рублей. Штраф за непристегнутого пассажира (платит водитель) — 1500 рублей. Сам же непристегнутый пассажир может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Если оплатить штраф в первые 30 дней, можно получить скидку в 25 процентов, тогда итоговая сумма составит 1125 рублей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
После атаки беспилотников в Ставрополье началась детонация на промышленных объектах
Следующая статья
Рязанский орнитолог показала «жертву» жулана, наколотую на сук

Популярные материалы

Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной...
Новости России

Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Глава Wildberries Татьяна Ким назвала ночной удар украинских дронов...
Новости России

Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Операторы украинских дронов атаковали выходы со склада Wildberries в...
Общество

«Лисичковый бум» и вторая волна белых: какие грибы собирают в лесах Рязанской области в середине июля

Грибники перечислили места, где находят белые и натыкаются на полчища лисичек.
Темы
Погода

Холодные волны Арктики в ближайшие дни доберутся до Рязани

Прогноз на неделю вперёд снова рисует нам «арктическую весну» в июле.
Новости Касимова

Рязанский орнитолог показала «жертву» жулана, наколотую на сук

Эти птицы-хищники ловят крупную добычу и расправляются с ней весьма изощрённым способом.
Интересное

«Троеручица» и Казанская: неделя чудотворных икон Богородицы, которые исцеляют и дают надежду

На неделе с 20 по 26 июля православные чтут сразу несколько чудотворных икон Богородицы. Каждая из этих святынь способна творить чудеса.
Власть и политика

Борис Ясинский дал поручения по благоустройству центральных улиц Рязани

После субботнего объезда города глава администрации рассказал, какие проблемы решат уже в ближайшее время.
Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Новости Касимова

Для «убитой» дороги до Лашмы определят сроки ремонта

Решение обещают принять уже в ближайшее время.
Общество

«Западное вторжение» испортит жаркую и солнечную погоду в Рязанской области

На смену теплу и сухой погоде вновь придут дожди.
Общество

В центре Рязани открывают парковку с тарифом «90 рублей за час»

Парковка с тарифом «90 рублей в час» открывается в центре...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье