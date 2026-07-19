Официально опубликован список камер, которые фиксируют в Рязанской области непристёгнутый ремень. Сведения о них размещены в документе регионального Управления ГИБДД под названием «О размещении информации о местах установки средств фотовидеофиксации».

Официально в регионе камеры на ремень стали работать с июня 2024 года. До этого – действовали в тестовом режиме. В актуальном документе указаны шесть камер:

Рязань, Московское шоссе, дома №№ 12, 12Б, 23 (направление в Москву);

Рязань, улица Ленина, дом № 28;

Спасский район, 225км+840м ФАД М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;

село Кораблино, 15 км + 655 м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово»;

Рязанский район, около Мушкатова, 529км+824м ФАД Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль.

Стоит отметить, что непристёгнутый ремень во время поездки – это не только нарушение ПДД, но и опасность для жизни, которой человек подвергает себя и своих близких. В 2025 году в России подняли штрафы за непристёгнутый ремень. Штраф для непристегнутого водителя теперь составляет 1500 рублей. Штраф за непристегнутого пассажира (платит водитель) — 1500 рублей. Сам же непристегнутый пассажир может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Если оплатить штраф в первые 30 дней, можно получить скидку в 25 процентов, тогда итоговая сумма составит 1125 рублей.