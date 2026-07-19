Скрин из видео Алёны Фиониной, автора канала "Птицы с Алёной Фиониной"
Новости Касимова

Рязанский орнитолог показала «жертву» жулана, наколотую на сук

Валерия Мединская
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Рязанский орнитолог Алёна Фионина в своём канале показала добычу сорокопута-жулана, наколотую на сук. Видео с жуком без головы, едва подающим признаки жизни, она записала на берегу Оки в Касимовском округе.

Алёна Фионина рассказывает: жуланы – это хищные птицы, добывают весьма крупных особей. Ловят они жестокрылых, мелких грызунов, ящериц. А ещё разоряют птичьи гнёзда. Расправляются с добычей они весьма изощрённым способом:

– Так как когти у них слабоваты для раздирания добычи на части, её накалывают на сучок и отрывают по кусочку, – рассказывает орнитолог.

На этот раз жертвой жулана, скорее всего, стал водолюб большой тёмный. На это указали подписчики канала. Сама орнитолог подписала ролик так: «Злые птички. Шок-контент!»

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