Новости Касимова

Для «убитой» дороги до Лашмы определят сроки ремонта

Валерия Мединская
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Для дороги до посёлка Лашма, которая находится в плохом состоянии, определят сроки ремонта. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы регионального Минтранса Антонины Черских в Касимовский округ.

— Этот участок относится к региональным дорогам, и его неудовлетворительное состояние вызывает справедливые нарекания со стороны жителей. Мы совместно осмотрели покрытие, оценили ее состояние и детально проработали возможные варианты проведения ремонтных работ. Решение по срокам и способам ремонта будет принято в ближайшее время, — написал на своей странице ВКонтакте глава администрации округа Иван Бахилов.

Также в рамках поездки делегация осмотрела пристань на улице Набережной в Касимове. Обсудили перспективы развития этого объекта, его роль в туристической привлекательности Касимова и вопросы безопасности.

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