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Происшествия

Названо количество сбитых над Рязанской областью БПЛА во время ночной атаки на Россию

Валерия Мединская
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В ночь на 18 июля боевики ВСУ предприняли очередной массированный налёт беспилотников на регионы России. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями. Также ПВО работала над столичным регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Рязанской области, как доложил губернатор Павел Малков, сбили три беспилотника. В ходе налёта никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.

Этой ночью ВСУ предприняли террористическую атаку на логистические центры Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). В первом случае погибли 7 человек, 25 пострадали, а во втором — ранения получили 24 человека.

Сейчас угроза налёта БПЛА в Рязанской области отменена. Она действовала вечером, ночью и утром, РСЧС несколько раз объявляла о её продлении.

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