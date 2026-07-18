Фото издания "КП-Рязань"
Общество

В центре Рязани открывают парковку с тарифом «90 рублей за час»

Валерия Мединская
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Парковка с тарифом «90 рублей в час» открывается в центре Рязани. Её обнаружили журналисты «КП-Рязань».

Платную стоянку обустраивают рядом с бизнес-центром «Европа» на улице Вокзальной. Отмечается, что на 20 минут можно оставить автомобиль на парковке бесплатно. Затем вступает в силу платный тариф, за час придётся отдать 90 рублей. Оплатить парковку можно по карте или qr-коду, наличные не принимаются.

Также на информационном стенде указано, что не будет взиматься плата с инвалидов плата не взимается. После оплаты у водителей есть пять минут на выезд.

Администрация парковки отмечает, что не несёт ответственность за сохранность автомобиля и вещей, оставленных в нём.

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