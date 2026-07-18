Фото: канал SHOT в «Максе»
Новости России

Россиянин спалил лицо, пытаясь повторить модный тренд на день рождения

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Саратова получил сильные ожоги при попытке повторить модный тренд из социальных сетей на день рождения, пишет SHOT на платформе «Макс».

Молодой человек отмечал 23-летие с друзьями. Он впечатлился роликами, на которых другие именинники эффектно задували свечи на торте. Саратовец выяснил, что для этого необходима специальная жидкость, способная разогнать пламя. Он заранее нашел ее и решил воплотить свой замысел в жизнь.

«После двух попыток снять красивый видосик у парня загорелось лицо — вспыхнула борода, а после огонь перекинулся на нос и другие части, а также рубашку», — говорится в материале.

Потушить огонь удалось быстро, поскольку мужчина нырнул в бассейн, оказавшийся поблизости.

В итоге, по данным SHOT, саратовец в течение месяца ходил, как мумия, с перебинтованным лицом, а ожоги с его лица не сошли до сих пор.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В центре Рязани открывают парковку с тарифом «90 рублей за час»
Следующая статья
Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной...
Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Новости России

Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Глава Wildberries Татьяна Ким назвала ночной удар украинских дронов...
Новости России

Военкор Стешин рассказал о новой тактике российских ударов по Украине

В последние недели российские военные поменяли приоритетные цели ударов...
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Темы
Новости России

Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Операторы украинских дронов атаковали выходы со склада Wildberries в...
Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной...
Новости России

Вовк: вдова Николаева незадолго до смерти пережила инсульт

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора незадолго до...
Новости России

Школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО и рассказал, что сделает на свободе

Подросток, содержащийся в СИЗО и набравший на ЕГЭ более...
Новости России

Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Глава Wildberries Татьяна Ким назвала ночной удар украинских дронов...
Новости России

Собянин сообщил об отражении массированной атаки на Московский регион

Российские военные отразили массированную атаку на Московский регион, сообщил...
Новости России

При атаке дронов на логистический центр в Тамбовской области погибли семь человек

Украинские беспилотники ударили по логистическому центру в Котовске, погибли...
Новости России

Пермяк выиграл в лотерею миллион рублей и не забрал приз

Житель Пермского края выиграл миллион рублей, но до сих...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье