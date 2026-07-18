Россиянин спалил лицо, пытаясь повторить модный тренд на день рождения

Житель Саратова получил сильные ожоги при попытке повторить модный тренд из социальных сетей на день рождения, пишет SHOT на платформе «Макс».

Молодой человек отмечал 23-летие с друзьями. Он впечатлился роликами, на которых другие именинники эффектно задували свечи на торте. Саратовец выяснил, что для этого необходима специальная жидкость, способная разогнать пламя. Он заранее нашел ее и решил воплотить свой замысел в жизнь.

«После двух попыток снять красивый видосик у парня загорелось лицо — вспыхнула борода, а после огонь перекинулся на нос и другие части, а также рубашку», — говорится в материале.

Потушить огонь удалось быстро, поскольку мужчина нырнул в бассейн, оказавшийся поблизости.

В итоге, по данным SHOT, саратовец в течение месяца ходил, как мумия, с перебинтованным лицом, а ожоги с его лица не сошли до сих пор.