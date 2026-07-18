Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Мастер из Китая отшивает для фигуристки Трусовой тренировочную «форму мечты»

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Известная российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады в Пекине, уроженка Рязани Александра Игнатова (Трусова) поделилась с подписчиками своего канала, что задумала создать идеальную форму для катания на льду. Как оказалось, у девушки слишком много требований к форме, поэтому процесс пошива слегка затянулся.

Трусова признаётся: она перфекционистка не только в спорте. Высокие требования у фигуристки и к себе, и к тому, в чём она тренируется:

– У меня целый ящик одежды для тренировок, но вы почти всегда видите меня в одном и том же. У меня высокие требования не только к себе, но и к комфорту одежды, так что почти всё новое надевается один раз и летит на дно этого ящика, а я продолжаю носить десять одинаковых кофт одной модели, — рассказывает спортсменка.

О своей проблеме фигуристка рассказала знакомой из Китая, та в шутку предложила сшить «форму мечты», в которой будут учтены все «хотелки» Александры.

– Со мной так шутить нельзя – я подошла к делу серьёзно, записала все хотелки, и… Короче, уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы, – иронизирует спортсменка.

Первый вариант формы, по её словам, оказался далёк до идеала. Поэтому Трусова решила записать все правки и отправить их мастеру.

– Если после всех правок меня не закинут в ЧС, то однажды я получу форму своей мечты, – пишет она.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Названо количество сбитых над Рязанской областью БПЛА во время ночной атаки на Россию

Популярные материалы

Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Новости России

Военкор Стешин рассказал о новой тактике российских ударов по Украине

В последние недели российские военные поменяли приоритетные цели ударов...
Новости России

Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Глава Wildberries Татьяна Ким назвала ночной удар украинских дронов...
Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной...
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Темы
Происшествия

Названо количество сбитых над Рязанской областью БПЛА во время ночной атаки на Россию

Губернатор Малков рассказал о сбитых беспилотниках и последствиях их уничтожения.
Общество

«Лисичковый бум» и вторая волна белых: какие грибы собирают в лесах Рязанской области в середине июля

Грибники перечислили места, где находят белые и натыкаются на полчища лисичек.
Происшествия

На Дне посёлка в Сапожке подрались семьи, пострадавшего увезли в ОКБ

Виновника потасовки задержали правоохранители, пострадавший уже неделю лежит в больнице.
Общество

Рязань стала на два дня столицей ТОСовского движения

Рязанская область выбрана площадкой проведения статусного форума по результатам работы.
Армия и СВО

Опасность беспилотного налёта ВСУ на Рязанскую область сохраняется

Предупреждение продлевали с вечера пятницы целых восемь раз. Сигнала «отбой» пока не было.
Экология, природа, животные

«Комариная буря» надвигается на Центральную Россию: даты, причины, опасность

Тучи кровососов могут атаковать Москву, Подмосковье и Рязанскую область. Когда ждать пик «бури»и как спасаться?
Интересное

Всё решит «пятиугольник силы». Жириновский описал будущее несколькими фразами

Жириновский ещё много лет назад рассказал, каким будет новый мировой порядок. Кто войдёт в «совет директоров» планеты и какую роль он отводил России?
Интересное

«Три голодные змеи» уже выползли. Жуткое пророчество Распутина о крови и катастрофах обсуждают в Сети

Таинственные слова Григория Распутина о войнах, технологиях и будущем человечества вновь оказались в центре внимания. Что увидели в них современные толкователи?
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье