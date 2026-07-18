Мастер из Китая отшивает для фигуристки Трусовой тренировочную «форму мечты»

Известная российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады в Пекине, уроженка Рязани Александра Игнатова (Трусова) поделилась с подписчиками своего канала, что задумала создать идеальную форму для катания на льду. Как оказалось, у девушки слишком много требований к форме, поэтому процесс пошива слегка затянулся.

Трусова признаётся: она перфекционистка не только в спорте. Высокие требования у фигуристки и к себе, и к тому, в чём она тренируется:

– У меня целый ящик одежды для тренировок, но вы почти всегда видите меня в одном и том же. У меня высокие требования не только к себе, но и к комфорту одежды, так что почти всё новое надевается один раз и летит на дно этого ящика, а я продолжаю носить десять одинаковых кофт одной модели, — рассказывает спортсменка.

О своей проблеме фигуристка рассказала знакомой из Китая, та в шутку предложила сшить «форму мечты», в которой будут учтены все «хотелки» Александры.

– Со мной так шутить нельзя – я подошла к делу серьёзно, записала все хотелки, и… Короче, уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы, – иронизирует спортсменка.

Первый вариант формы, по её словам, оказался далёк до идеала. Поэтому Трусова решила записать все правки и отправить их мастеру.