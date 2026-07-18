Фото со страницы епископа Питирима ВКонтакте
Общество

Скопинский епископ Питирим прокомментировал своё назначение в Таджикистан словами интернет-пользователя

Валерия Мединская
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Епископ Питирим (Творогов) 18 июля прокомментировал своё назначение преосвященным Душанбинской и Таджикистанской епархии. О том, что он покидает Рязанскую область, стало известно вечером 16 июля.

Текст «от себя» священнослужитель на своей странице ВКонтакте, которую активно ведёт, писать не стал. Зато привёл понравившийся ему комментарий пользователя под ником «со своей колокольни»:

Гераклит утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Священный Синод элегантно опроверг это утверждение античного философа.

Решением от 16 июля епископ Питирим (Творогов) снова назначен на Душанбинскую кафедру, которой он уже руководил целых семь лет — с 2012 по 2019 годы.

Для владыки наступил персональный «День сурка». Временная петля замкнулась, и стрелки часов снова перевели на таджикское время…

Не каждый архиерей сподобляется такой чести — дважды возглавить одну и ту же экзотическую епархию. Видимо, это особый знак доверия.

Напомним, епископом Скопинским и Шацким Питирим был назначен в августе 2020 года. Известен священнослужитель своими хлёсткими и обличительными проповедями, а также высказываниями по различным острым вопросам. Например, в одной из недавних проповедей он раскритиковал театры, заявив о «зависимости» от Запада. Его слова тогда активно подхватили СМИ и блогеры.

Также владыка Питирим называл женщин, делающих аборты, «серийными убийцами», а мат угрозой безопасности страны.

Решением Синода РПЦ назначен новый управляющий Скопинской и Шацкой епархией. Им стал иеромонах Иона (Черкасов), клирик Мелекесской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Ионы во епископа, после его возведения в сан архимандрита, Синод оставил на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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