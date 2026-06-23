Рязанский епископ Питирим раскритиковал театры, заявив о «зависимости» от Запада

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим во время воскресной проповеди выступил с резкой критикой современных светских развлечений, включая театры, кинематограф, художественную литературу и интернет. Видео проповеди доступно в интернете.

Священник сослался на труды святителя Феофана Затворника, напомнив прихожанам его отношение к светской культуре. По словам епископа, святитель считал театр «величайшим злом для мира», созданным правительством для того, чтобы заполнить пустоту в сердце человека, забывшего Бога. Питирим добавил, что и классическая литература, которой принято гордиться, формировалась под западным влиянием и изначально несла в себе те же функции.

Епископ выразил сожаление, что в современном обществе «боятся говорить о том, что нельзя посещать театры, смотреть фильмы, читать». Принимаемые в стране меры по борьбе с безнравственностью священнослужитель назвал половинчатыми. Он подчеркнул, что «Запад давно в аду», однако российская элита, по его мнению, до сих пор остаётся ментально и культурно завязанной на западные ценности.