В музее-заповеднике С.А. Есенина стартует проект «Формула Константинова»

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина запустил новый проект, который меняет привычное представление об экскурсиях.

Аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова» – это настоящее погружение в иную реальность. Надев наушники, вы отправитесь в 45-минутное путешествие по «стране березового ситца». Благодаря героям аудиопроменада, которые ведут полемику, мечтают и делятся сокровенным, вы услышите в есенинских строках что-то совершенно новое, личное и очень важное.

Спор физиков и лириков

Сюжет аудиопроменада переносит нас в лето 1925 года. В Константиново из Москвы приезжают двое молодых людей: Мария – секретарь в институте, восторженная поклонница есенинской поэзии, и Павел – преподаватель математики, ученый-скептик, привыкший доверять лишь сухим цифрам и логике. Слушатель становится невидимым спутником этой пары, невольным свидетелем чужого откровения и может ощутить, как стирается грань между спектаклем и реальностью.

Герои бродят по сельским тропинкам, расспрашивают местных жителей о знаменитом земляке, ведут бесконечные споры о природе творчества и постепенно начинают переосмысливать собственные взгляды на жизнь. Это история о том, как поэзия примиряет цифры с рифмами, о поиске себя вдали от городской суеты и, конечно, о любви. Через искренние диалоги и столкновение взглядов каждый получает шанс взглянуть на творчество Сергея Есенина по-новому.

Декорациями аудипроменада служит само Константиново. Во время диалога героев перед глазами открываются те самые необъятные виды окских просторов, которые когда-то воспел Сергей Есенин.

Дружная команда

Над проектом работали сотрудники музея-заповедника и приглашённые специалисты. Сценарий написал драматург Игорь Витренко. Аудиоспектакль воплотил в жизнь главный режиссер Рязанского театра драмы Арсений Кудря. Сведение, звукозапись и саунддизайн выполнил Никита Конин. Марию озвучила Дарья Серебрякова, а Павла – Андрей Блажилин. В записи также приняли участие и другие артисты Рязанского театра драмы: Марина Невидина-Шульц, Полина Бабаева, Римма Морозова, народный артист России Сергей Леонтьев и сам Арсений Кудря. Особую признательность выражаем генеральному спонсору проекта ООО «Газпром трансгаз Москва».

«Мы стремились создать проект, который позволит посетителям не просто узнать факты, а прочувствовать дыхание времени, – отмечает директор музея-заповедника Вячеслав Журавлев. – Аудиопроменад – это новый шаг в развитии музея, предлагающий живое, эмоциональное взаимодействие с наследием великого поэта».

Если вы хотите увидеть Константиново глазами Сергея Есенина и услышать, как спорят о поэзии в тени вековых берез, этот аудиопроменад станет для вас прекрасным проводником. Приезжайте, надевайте наушники и отправляйтесь в путешествие!

Возрастное ограничение 12+.