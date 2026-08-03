Рязанские полицейские выявили 20 нарушений миграционного законодательства за выходные

В выходные дни сотрудники полиции при проведении проверочных мероприятий выявили 20 нарушений миграционного законодательства. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Всего в городе Рязани, Рыбновском, Михайловском, Шацком, Сасовском и Кораблинском округах стражи правопорядка выявили и пресекли 20 нарушений миграционного законодательства.

В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы: 18 — в связи с нарушением правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации, 1 — за незаконное осуществление трудовой деятельности. Составлен 1 административный протокол в отношении работодателя за незаконное трудоустройство иностранного гражданина.

В городе Рязани в магазине на улице Циолковского сотрудники полиции выявили нарушение при реализации алкогольной продукции. Изъято 12 литров спиртного. В магазине в городе Рыбное изъято более 9 литров алкоголя. По данным фактам проводится проверка.

Также полицейские задержали 1 человека, находившегося в федеральном розыске за совершение преступления.