Экономист рассказал, сколько пенсионных баллов можно заработать при средней зарплате в 2026 году

Средняя заработная плата в России в 2026 году позволит сформировать около четырех пенсионных баллов. Такой прогноз ТАСС дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По оценке эксперта, если ежемесячная зарплата составит 114 тысяч рублей, за год работник сможет заработать 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). При доходе в 120 тысяч рублей этот показатель увеличится до 4,834 ИПК.

Игорь Балынин отметил, что в 2025 году средняя заработная плата выросла на 14,28% — с 89 069 до 101 784 рублей.

По его мнению, рост доходов сохранится и в 2026 году. Экономист ожидает, что средняя зарплата в стране достигнет диапазона от 114 до 120 тысяч рублей, что позволит большинству работников ежегодно формировать более четырех пенсионных баллов.

Отметим, что о такой зарплате в Рязани многие могут только мечтать.