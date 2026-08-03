Павел Еськов, фото: t.me/spbsh_ru
Новости России

Умер художник Павел Еськов

Алексей Самохин
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В возрасте 45 лет ушел из жизни петербургский живописец Павел Еськов. О смерти художника сообщили в телеграм-канале Санкт-Петербургского союза художников.

Павел Еськов родился в Ленинграде в 1981 году. Он окончил Академию художеств имени Репина и с 2009 года состоял в Санкт-Петербургском союзе художников.

Коллеги отмечают, что мастер работал в узнаваемой манере, сочетая академический реализм с элементами импрессионизма. Особое место в его творчестве занимали свет, воздух и атмосфера Санкт-Петербурга. Картины мастера находятся в частных коллекциях России, Китая, Великобритании и США.

За годы творческой деятельности Павел Еськов принял участие более чем в 100 выставках, стал лауреатом престижных художественных конкурсов и занимался преподавательской деятельностью.

В Санкт-Петербургском союзе художников подчеркнули, что память о Павле Еськове сохранится благодаря его работам, запечатлевшим Петербург «вечной солнечной весной».

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