Минобороны РФ: 4 корабля с грузами для ВСУ поражены ночью 3 августа

В ночь на 3 августа российские военные продолжили наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом заявило Минобороны России.

По данным военного ведомства, в ходе ночной операции беспилотники атаковали суда, которые перевозили грузы военного назначения.

В акватории Черного моря поражены три сухогруза с военными грузами. Еще одной целью стал сухогруз в порту Николаева, который использовался для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины.

Других подробностей о результатах ударов и характере повреждений в сообщении Минобороны России не приводится.