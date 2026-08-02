Павел Малков: Военнослужащие десантных войск выполняют самые ответственные задачи

Военнослужащие десантных войск выполняют самые ответственные задачи. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе военно-спортивного праздника «Рязань – столица ВДВ», посвященного Дню ВДВ и 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ, Герой Российской Федерации, депутат от Рязанской области Андрей Красов, начальник Рязанского территориального гарнизона, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Олег Пономарев, заместитель главы администрации города Рязани, участник СВО Михаил Давыдов, заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, военнослужащие, курсанты, их близкие, жители и гости региона.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что День воздушно-десантных войск – это особенный праздник, который вместе с десантниками отмечает вся Рязань – столица ВДВ. Регион гордится своим знаменитым училищем ВДВ, прославленным 137-м гвардейским полком, всеми воинами-десантниками. Он отметил, что Героями Советского Союза и России стали уже более 220 выпускников РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова. Более 80 из них получили это звание в ходе специальной военной операции – больше, чем выпускники какого-либо другого военного вуза.

«Военнослужащие десантных войск всегда выполняют самые ответственные задачи. Всегда и везде проявляют мужество и отвагу. С честью служат Родине. Низкий поклон всем, кто защищал и сегодня защищает наше Отечество¸ – сказал Павел Малков. – Василий Филиппович Маргелов говорил: «В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору, с целью разорвать эту пасть». Сегодня наши ребята как раз и делают это ежедневно. По традициям десантного братства – не дают врагу ни единого шанса! За нашу Родину, за Россию, сражаются настоящие герои! Гордость российских Вооруженных Сил. Победа точно будет за нами!».

В рамках мероприятия с видеопоздравлением к участникам обратился командующий Воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский. Состоялись показательные пролеты самолетов АН-2 и десантирование спортсменов-парашютистов, выступления по рукопашному бою. Продемонстрированы навыки работы подразделений на квадроциклах, элементы тактической стрельбы в составе группы специального назначения, действия бойцов ВДВ при захвате объекта. Прошла военизированная эстафета, победители которой отмечены кубками и дипломами. Перед собравшимися выступили военный оркестр и ансамбль РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, был исполнен «Лейтенантский вальс». Кроме того, работала выставка вооружения, которое применяется российскими военнослужащими в зоне СВО, а также образцы трофейного оружия и беспилотников самолетного типа.