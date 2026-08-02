Грузовик из Узбекистана съехал в кювет на трассе Шацк — Касимов

На трассе Шацк — Касимов в Пителинском округе Рязанской области грузовик с 22 тоннами промышленного груза съехал в овраг, люди не пострадали.

Авария случилась 2 августа около 10 утра в 150 метрах от поворота на деревню Знаменка. Как сообщил сайт ИД «Пресса», в момент ЧП по трассе двигалась колонна грузовиков из Узбекистана — они направлялись в сторону Касимова. На повороте один из водителей не справился с управлением, из‑за чего машина вылетела с дороги.

Сейчас на месте работают специалисты: дорожная служба Пителинского округа совместно с ГИБДД продумывают схему подъёма автомобиля. Поскольку в кузове — значительный груз, для операции потребуется специальная техника.