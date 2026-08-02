Водитель автобуса нашёл чужую банковскую карту и отправился в магазин в Рязани

В Рязани полицейские задержали водителя автобуса по подозрению в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Советскому району города Рязани обратилась 47-летняя неработающая местная жительница с заявлением о несанкционированном списании денежных средств с ее банковского счета. Рязанка пояснила, что она потеряла свою банковскую карту и позже обнаружила, что неизвестные лица потратили с ее помощью 21 489 рублей путем покупок в магазинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что обладателем утерянного платежного средства стал 46-летний водитель пассажирского автобуса. Как выяснилось, мужчина во время осмотра салона поднял чужую карту, но вместо попытки вернуть ее владелице или звонка в банк решил оставить находку себе. Вскоре он отправился в магазины, где применил карту при покупке различных товаров.

Следователем ОМВД России по Советскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Кражи денежных средств с утерянных банковских карт стали частым явлением. Полиция напоминает о важности незамедлительной блокировки карты, что можно сделать по телефону горячей линии банка или через мобильное приложение. В случае, если со счета уже потрачены средства, необходимо обратиться в полицию. Использование найденной карты влечет за собой уголовную ответственность.

Нашедшим чужую банковскую карту рекомендуется связаться с банком по номеру горячей линии, что позволит банку заблокировать карту и связаться с владельцем для перевыпуска.