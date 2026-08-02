Юрист объяснила, можно ли забирать еду с могил на кладбище

Оставленные на могилах конфеты, печенье и другие продукты не стоит забирать, даже если формально такие действия редко подпадают под кражу. Юрист Яна Ковалевская объяснила, что речь идет не только о правовых, но и об этических и санитарных аспектах.

Адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской торгово-промышленной палаты Яна Ковалевская в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что продукты, которые родственники оставляют на кладбище в память об усопших, обычно не относятся к категории потерянных вещей. По ее словам, их размещают не по ошибке, а в рамках традиции поминовения.

Юрист напомнила, что статья 227 Гражданского кодекса обязывает человека, нашедшего потерянную вещь, вернуть ее владельцу или сообщить о находке в полицию, если собственник неизвестен. Однако в случае с поминальными угощениями такая норма, как правило, не применяется.

Ковалевская пояснила, что для уголовной ответственности за кражу необходим умысел на хищение чужого имущества. Поскольку продукты на могиле оставляют открыто и без конкретного владельца, а сама традиция связана с поминовением, такой умысел обычно отсутствует. Кроме того, стоимость оставляемых конфет, печенья или других продуктов, как правило, не превышает 2,5 тысячи рублей. Хищение имущества на такую сумму относится к административным правонарушениям.

При этом многие религиозные организации, включая Русскую православную церковь, не поддерживают обычай оставлять еду на могилах. Священнослужители советуют вместо этого молиться об усопших, передавать продукты нуждающимся или устраивать поминальную трапезу в семейном кругу.

Существует и народное поверье, согласно которому человек, забравший еду с кладбища, может «унести скорбь домой». Юрист подчеркнула, что это суеверие не имеет юридического значения, однако отражает сложившееся отношение общества к подобным продуктам как к части поминального обряда.

Еще одна причина отказаться от такой еды — безопасность. Продукты, долго находящиеся на открытом воздухе, быстро портятся, становятся благоприятной средой для размножения бактерий и привлекают насекомых и грызунов. Их употребление может привести к кишечным инфекциям.

По мнению Ковалевской, наиболее правильным решением будет не забирать оставленные продукты себе. Если возникает необходимость распорядиться ими, лучше передать их другим посетителям кладбища или работникам с просьбой помянуть усопшего. Это позволит сохранить смысл традиции, соблюсти нормы этики и избежать риска для здоровья.