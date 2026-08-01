Народные приметы о погоде 1 августа: что Макринин день расскажет об осени

Народные приметы о погоде 1 августа связаны с Макрининым днем. Считалось, что по погоде в этот день можно узнать, какой будет осень и конец лета.

В православии 1 августа вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую. Она была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. После смерти жениха Макрина решила посвятить жизнь служению Богу и приняла обет девства.

Вместе с матерью она основала женскую обитель на берегу реки Ирисы. По преданию, благодаря молитвам святой в монастыре происходили чудеса: она исцеляла больных, а запасы еды в обители никогда не заканчивались.

В народном календаре этот день получил название Макринин день. Наши предки внимательно следили за погодой 1 августа и по ней делали прогнозы на ближайшие месяцы.

Главные народные приметы о погоде на Макринин день:

дождь 1 августа — осень будет дождливой: «Макрина мокра — и осень мока»;

если на Макрину идет дождь — уродится рожь;

сильный ветер в этот день предвещает переменчивую осеннюю погоду;

богатый урожай вишни говорит о суровой зиме;

жаркий и солнечный день сулит засуху;

пауки спрятались — скоро начнется дождь;

грибной дождь 1 августа обещает мягкий сентябрь без ранних заморозков.

Считалось, что погода в первый день августа задает характер всей осени. Если день выдается холодным и сырым, то и конец лета может оказаться ненастным. Жара, напротив, предупреждала о засушливом августе.

На Макринин день существовали и бытовые запреты. Не рекомендовалось ходить в грязной одежде, чтобы не привлечь неприятности. Нельзя было поднимать деньги на улице — верили, что вместе с ними можно забрать чужие проблемы.

Люди старались не конфликтовать с близкими, поскольку считали, что ссора затянется надолго. Также в этот день не ели яблоки, чтобы избежать мелких неприятностей.

Хорошими делами на Макринин день считались влажная уборка дома и полив огорода. По поверьям, это приносило семье благополучие. Не советовали готовить зимние запасы, покупать или продавать животных — считалось, что такие дела могут привести к неудаче.

Если 1 августа на дороге встречался рыжий кот, его старались покормить. По народным поверьям, это могло привлечь счастье в дом. Еще верили, что сны в Макринин день могут оказаться вещими.

В этот день именины отмечают Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения и Милица.