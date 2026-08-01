Энергетики назвали сроки восстановления электричества в Рязани 1 августа

В Рязани бригады продолжают работы по локализации повреждённых участков сети до полного восстановления электроснабжения потребителей. Об этом 1 августа в 12:22 сообщили в АО «РГРЭС».

Ориентировочное время восстановления электроснабжения:

— в течение 30 минут — по улицам: Ф. Энгельса, К. Маркса, Магистральная, Прижелезнодорожная, Медицинская, Бронная, Дачная, Октябрьская;

— в течение 2 часов — по улицам: Дорожная (Канищево), Интернациональная, Ленпоселок (Канищево), Новая (Канищево), Советская (Канищево), Дачная (Канищево), Луговая (Канищево), Хрюкина (Канищево), 1 Мая (Канищево), Вишнёвый (Канищево), Сенной переулок (Канищево), Школьная (Семчино), Колхозная (Семчино), Свободы (Семчино), Семчин Лоск, Озёрный проезд (Семчино), Озёрный 2-й пер., Озёрный 3-й пер., Озёрный 4-й пер., Озёрный 5-й пер., Трёхреченская.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении энергетиков.